Kaymakamdan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye sürprizi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Mehmet Güder, daha önce evinde ziyaret ettiği bedensel engelli 55 yaşındaki Nazir Gündoğdu'yu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tekrar evine giderek akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Bir süre önce ilçeye bağlı Yemişdere Köyü’ne giden İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, köyde yaşayan bedensel engelli Nazir Gündoğdu'yu evinde ziyaret etti. Gündoğdu'nun tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen Kaymakam Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde köyü tekrar ziyaret ederek engelli bulunan vatandaşa çok fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalye hediye ederek gününü kutladı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gayret ettiklerini aktaran Kaymakam Mehmet Güder, “Yakın zaman içerisinde Yemişdere köyümüze gelerek bedensel engelli Nazir Gündoğdu kardeşimizi evinde ziyaret etmiştik. Bu özel gün dolayısıyla tekrar kendisini ziyaret ettik. Kendisine günlük yaşamını kolaylaştırmak için çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye hediye ettik. İlçe Kaymakamlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü kutluyor, aileleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaymakam Güder, engelli Nazir Gündoğdu’ya her ihtiyacı için kendisine gelmesini isterken, engelli vatandaşın kardeşi Hüseyin Gündoğdu da duyarlılığından ötürü Kaymakam Güder’e teşekkür etti.

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