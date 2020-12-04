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Tunceli’de domuzun saldırdığı şahıs yaralandı

İHA

Tunceli'de hayvancılık yapan bir kişi domuz saldırısında yaralandı.

Tunceli’de domuzun saldırdığı şahıs yaralandı

Tunceli’de hayvancılık yapan bir kişi domuz saldırısında yaralandı.
Olay, Hozat İlçesi Sarısaltuk Köyü Mehsolar Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılıkla uğraşan Özkan Kahraman’a (36) evlerinin yakınında yaban domuzu saldırdı. Saldırıda Kahraman, yaralanırken, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı, önce Hozat Entegre Hastanesi’ne ardından da Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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