Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi

DHA

Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Pülümür ilçesi kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş, basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi. EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince imha edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-06 12:31:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de tespit edilen EYP imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de tespit edilen EYP imha edildi
Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
YEREL HABERLER Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde ...
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti Tunceli'de bir köyde bayrak direğine çekilen telefon sayesinde bluetoothlu kulaklık aracılığı ile görüşme yapılması sorunu, kurulan baz istasyonu sayesinde çözüldü Köy sakinleri evlerinde rahat rahat telefonla görüşme yapmaya başladı
YEREL HABERLER Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti Tunceli'de ...
Tunceli’de sokaklar, bomboş kaldı
YEREL HABERLER Tunceli’de sokaklar, bomboş kaldı
Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı
Tunceli’de “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı” oluşturuldu
YEREL HABERLER Tunceli’de “Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra ...
Tunceli’de domuzun saldırdığı şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Tunceli’de domuzun saldırdığı şahıs yaralandı
Nesli tükenmekte olan gelincik Tunceli´de görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan gelincik Tunceli´de ...
Tunceli'de, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı
YEREL HABERLER Tunceli'de, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı
Tunceli’de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli’de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, ...
Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
YEREL HABERLER Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X