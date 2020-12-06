Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Pülümür ilçesi kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş, basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi. EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince imha edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-06 12:31:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.