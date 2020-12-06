Tunceli’de tespit edilen EYP imha edildi

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Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı anahtar sistemi ele geçirildi.Tespit edilen patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliPülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ve 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) anahtar sistemi ele geçirilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir” denildi.

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