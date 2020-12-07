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'Yaban keçisi avlanmayacak' açıklaması Tuncelilileri sevindirdi

DHA

'Yaban keçisi avlanmayacak' açıklaması Tuncelilileri sevindirdi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)TUNCELİ'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde bir ABD vatandaşına yaban keçisi avcılığı izni verildiğine dair haberler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtildi. Bölge halkı tarafından kutsal sayılan dağ keçisi avının yapılmayacağının öğrenilmesi Tuncelileri mutlu etti.    
ABD vatandaşı bir avcıya Tunceli'de yaban keçisi avlaması için izin verildiği iddialarına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce, böyle bir avın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Son bir hafta içerisinde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikalı vatandaşa yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir" açıklaması yapılmıştı. Kutsal kabul ettikleri dağ keçilerinin avlanmayacağını öğrenen Tuncelililer, bu durumu memnuniyetle karşıladı. Dağ keçilerinin bölge halkı için önemli olduğunu ifade Nursel Cömert, "İnancımıza göre Hızır'ın topraklarında dolaşan dağ keçileri çok önemlidir. Çünkü onlar insanı koruyan bir varlıktır. Dün valiliğimizin açıklamasını okudum çok sevindim. Tuncelili olarak çok mutlu oldum. Hayvanlarımız dağlarımızda özgürce dolaşıp, otlayacak. Kışın 2 metre kar yağdığı zaman bizim insanlarımız doğaya yem bırakıyor. O canlılar ölmesin diye" dedi.
'DAĞ KEÇİLERİ BİZİM KUTSAL DEĞERİMİZDİR'
Dağ keçilerinin bölge halkı tarafından kutsal kabul edildiğini dile getiren Musa Turan da, "İki üç gündür sosyal  medyada dağ keçileri ile ilgili dolaşan bilgiler var. Dağ keçileri bizim inancımıza göre kutsal değerlerden bir tanesidir. Atalarımızdan öğrendiğimiz de budur. Her zaman onları koruyoruz. Onlar Düzgün Baba'nın, Ana Fatma'nın keçileridir. Onlar bizim kutsalımızdır. Son alınan bir karara göre dağ keçilerinin avlanma durumu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Bu karar bizi çok mutlu etmiştir. Tek isteğimiz bu kararın sürekliliğidir" diye konuştu.
Doğada yaşayan bütün canlıların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğini belirten Agit Aral ise şunları söyledi:
"Geçen sene de bir ihale yapılmıştı. 17 yaban keçisinin vurulacağına dair bir karar alınmıştı. Kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler üzerine ihaleler iptal edilmişti. Birkaç gündür Amerikalı bir iş adamının burada avcılık yapacağına dair bir bilgi vardı. Bu durum bizleri çok sevindirdi fakat umarım tüm ülkede yaşayan yaban hayvanlarına sahip çıkılır. Bu anlamda herkese emsal temsil eden bu örnek umarım tüm bölge illerine örnek olur. Tüm avcılık faaliyetleri yasaklanmalı ve denetim altına alınmalıdır. Hiçbir bıldırcın, keklik ve diğer hayvanlar da umarım öldürülmez." DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-07 13:27:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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