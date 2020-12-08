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Tunceli'de köylere ceviz ve badem fidanı dağıtımı

İHA

Tunceli'de köylere ceviz ve badem fidanı dağıtımı

Tunceli'de köylere ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, salgın sürecinde büyük çaba gösteren muhtarların yanında olmak ve çalışmalarına destek amacıyla talimat vererek 50 bin ceviz ile 5 bin badem fidanı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin ettirdi. Temin edilen fidanlar kent genelinde ilçe kaymakamlarının da desteğiyle köylerin muhtarlarına ulaştırıldı.
Dağıtılan fidanların köylerde dikiminin yapıldığı aktarıldı.

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