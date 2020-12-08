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Tunceli'de köylere ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, salgın sürecinde büyük çaba gösteren muhtarların yanında olmak ve çalışmalarına destek amacıyla talimat vererek 50 bin ceviz ile 5 bin badem fidanı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin ettirdi. Temin edilen fidanlar kent genelinde ilçe kaymakamlarının da desteğiyle köylerin muhtarlarına ulaştırıldı.

Dağıtılan fidanların köylerde dikiminin yapıldığı aktarıldı.

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