Tunceli Valisi Özkan, “Cezadan sakınmak için değil, sağlığımızı korumak için kurallara uyalım”

Koronavirüsle (Covid19) mücadele kapsamında açıklamada bulunan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan “Lütfen cezadan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım” dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan;" Zorlukları göğüslediğimiz, dostlarımızdan, büyüklerimizden uzak kaldığımız ve maalesef her geçen gün daha da sabırsızlandığımız bir salgın süreci içerisindeyiz. Ülkemizle birlikte tüm dünya milletleri bu illetin son bulması için çaba sarf etmektedir.Devam eden aşı çalışmalarının sonuna gelindiği haberleri hepimizin malumudur. Ancak bu süreç bitene kadar, sağlığın dünyada her şeyden kıymetli olduğu bilincinde olan bizler, lütfen komşu, akraba ziyaretlerimizi erteleyelim, hatta iş yerlerimize komşu esnaf arkadaşlarımıza olan ziyaretlerden de kaçınalım, ayaküstü de olsa bir araya gelip çay sohbeti yapmaktan uzak duralım, iş yerlerimizde çalışanlarımızın sohbet amaçlı bir araya gelmelerine müsaade etmeyelim, onları uyaralım" ifadelerini kullandı.

Birinin hastalığa yakalanmasının bir diğeri ve sevdikleri için risk olduğuna dikkat çeken Vali Özkan," Birimizin sağlığı hepimizin sağlığıdır. Lütfen cezadan sakınmak için değil sağlığımızı korumak için kurallara uyalım” şeklinde konuştu.

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