Tunceli'de hafif ticari araca çarpan cip takla attı: 2 yaralı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, hafif araca çarpan cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezinde 15 Temmuz Bulvarı'nda meydan geldi. Doğukan Deniz Beyazgül'ün kullandığı 62 AB 598 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak, önünde hareket halindeki Sinan Tutuman yönetimindeki 62 AC 811 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle Beyazgül'ün kullandığı cip takla attı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA YERİNE GELEN ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen 62 AB 598 plakalı araçta yara almadan kurtulan Düzgün Kaplan'ın annesi sinir krizi geçirdi. İsmi öğrenilemeyen anne, çevredekilere "Oğlum nerede, doğru söyleyin, bir şey oldu mu?" diyerek fenalaştı. Bu sırada oğlu Düzgün Kaplan, araçtan çıkarak, annesine sarılıp, teselli etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-12-10 20:58:27



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