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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

İHA

Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

Tunceli'de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün jandarmanın desteğiyle Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Takozsuz kullanılan 1 adet yivsiz yarı otomatik av tüfegine el konulurken, şahıslara yasal işlem yapıldı.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek avlanmaya çıkan 2 şahsa 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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