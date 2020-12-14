Kısıtlamayı ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye para cezası

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, ava çıkan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu jandarmanın da desteğiyle Çemişgezek ilçesi kırsalında kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmada, ellerinde av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanırken, 1 yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-12-14 13:53:55



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