Tunceli Valiliği'nden iki mahalleye Covid-19 uyarısı

Tunceli Valiliği il merkezindeki Koronavirüs (Covid19) vakalarının büyük çoğunluğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada: “İl merkezimizde görülen vakaların büyük çoğunluğunu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın kurallara özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Lütfen ev ziyaretlerini bu süreçte tamamen durdurulalım. Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz” denildi.

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