Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi

'Sizce kim bu bebek?'

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezinde Covid-19 vaka sayısının arttığı 2 mahalle açıklanarak, özellikle ev ziyaretlerinin durdurulması istendi.

Tunceli Valiliği, kent merkezinde Covid-19 vakalarının çoğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu açıkladı. Valilik, bu mahallelerde yaşayanların kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve bu süreçte ev ziyaretlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-12-14 17:09:54



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