Depremden etkilenen Tunceli’de bin 486 ağır hasarlı yapı yıkılıyor Tunceli'deki depremzedelere konteyner ve çadır ahır kurulumlarının da yapılmaya başlandığı bildirildi

Tunceli'de Elazığ'da meydana gelen depremde ağır hasar gören bin 486 yapının yıkımına başlandı. Evleri yıkılan vatandaşlara konteyner kurulumu, hayvan sahipleri için de çadır ahırlar kurulmaya başlandı.

24 Ocak'ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Tunceli merkez, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde toplam bin 486 yapıda ağır hasar meydana geldi. Sahada ilgili kurumların yaptığı tespitlerin ve hak sahipliği tamamlanmasının ardından ağır hasarlı yapıların yıkımı da başladı. Mazgirt İlçesi’nden başlanan yıkım çalışmaları, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştiriliyor. İlgili firmaya tüm yıkımları gerçekleştirmesi için 100 günlük süre verilirken, yetkililer yıkım işlemlerini 45 gün içinde tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Evleri yıkılan vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteyner dağıtımına da başlandı. 1+1, banyo ve tuvaleti bulunan, ısı yalıtımlı şekilde tasarlanıp dağıtımına başlanan konteynerlerin 637 hak sahibine kısa sürede teslim edilmesi planlandığı kaydedildi.

Yapıları yıkılan ve hayvanları bulunan vatandaşlar için de Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde ilgili firma tarafından çadır ahırlar kurulumu yapıldığı bildirildi. Hayvan sayısına göre 20 metrekare ile 100 metrekare ebatlarındaki 170 çadır için 1 milyon 700 bin liralık harcama yapıldığı belirtildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ise, “Acılar tekrar yaşanmasın diye gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olalım” çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.