Tunceli'de LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek

Tunceli'de , Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 630 öğrenci için soru örnekleri bastırılarak okullarına ulaştırılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bakanlığın her ay yayımladığı soruları öğrencilere ulaştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda İl Müdürü Gürsel Ekmekci'nin talimatıyla Aralık ayı soru örneklerinin baskısı yapılarak okullara teslim edildi. Her okulun öğrencilere soru örneklerini ulaştıracağı aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci yaptığı açıklamada: “Uzaktan eğitim sürecinde LGS' ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web ortamında yayınlanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Aralık ayı örnek sorularının baskısını yaparak il genelinde 630 öğrencimize ulaştırılmak üzere okullara teslimine başlandı. Bundan sonraki süreçte de bakanlığımızca her ay yayımlanacak sorular, yayımlandığı andan itibaren baskısı yapılarak öğrencilerimize ulaştırılacaktır”dedi.

