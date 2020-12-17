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Tunceli'de teröre darbe vuran Yıldırım-4 operasyonunun detayları açıklandı Yaklaşık 6 aydır devam eden ve 120 operasyonun yapıldığı Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında şu ana kadar, 3’ü kırmızı, 1’i turuncu, 1'i gri kategoride çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 243 sığınak imha edildi Çok sayıda mühimmat ve silahların ele geçirildiği operasyonda tonlarca yaşam malzemesi de imha edildi

İHA

Tunceli'de teröre darbe vuran Yıldırım-4 operasyonunun detayları açıklandı Yaklaşık 6 aydır devam eden ve 120 operasyonun yapıldığı Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında şu ana kadar, 3’ü kırmızı, 1’i turuncu, 1'i gri kategoride çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 243 sığınak imha edildi Çok sayıda mühimmat ve silahların ele geçirildiği operasyonda tonlarca yaşam malzemesi de imha edildi

Tunceli Valiliği, 28 Temmuz 2020 tarihinde başlayan ve devam eden Yıldırım4 (Munzur Kutu) operasyonunun bugüne kadar olan sonuçlarına ilişkin detayları paylaştı. Valilik açıklamasında 120 operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği operasyonlara 509 tim ve 7 bin 642 personelin yer aldığı belirtildi. Operasyonlarda 3’ü kırmızı, 1’i turuncu ve 1 de gri listede olmak üzere çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Valiliği, İl jandarma Komutanlığımızca sorumluluk bölgesinde bulunan terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üstlenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım4 Munzur Kutu operasyonu aralıksız olarak devam etmektedir. Yıldırım4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında, 28 Temmuz 20202 gününden bugüne kadar olan süreç içerisinde toplam 120 adet operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Bu operasyonlarda 509 tim ve 7 bin 642 personel görev almaktadır” denildi.

Kırmızı, turuncu ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi
Düzenlenen operasyonların detaylarına ilişkin bilgiler aktarılan açıklamada, “Yıldırım4 (Munzur Kutu) operasyonlarında 3'ü kırmızı kategoride, 1’i turuncu kategoride 1 ise gri kategoride olmak üzere çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Operasyon kapsamında 9 Eylül 2020 tarihinde Tunceli’nin Ovacık İlçesi Büyükköy kırsalında terörden arananlar kırmızı listede bulunan Nubar kod adlı Erol İldem ile gri listede yer alan Roza kod adlı Fadime Çakıl’ın etkisiz hale getirildiği, olay yerinde 2 AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok miktarda mühimmat ele geçirildiği aktarıldı. Aynı operasyon kapsamında 12 Kasım 2020 tarihinde Ahpanos Vadisi kurt Deresi mevkiinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK Sözde Dersim Saha Sorumlusu kırmızı listede yer alan Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç ile 1 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, olay yerinde 2 M16 piyade tüfeği 1 AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği de kaydedildi.

243 mağara ve sığınak imha edildi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Operasyonlar kapsamında 243 mağara ve sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamanın devamında, “Tespit edilen mağara sığınaklarda terörist unsurlarca kullanılan ve kullanılacağı değerlendirilen tonlarca yaşam malzemesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, bu sayede örgüt mensuplarının kışa yönelik yapmış oldukları hazırlıklar bertaraf edilerek yaşam koşullarının zorlaştırıldığı değerlendirilmektedir. Yıldırım 4 Munzur kutu operasyonları kapsamında bugüne kadar olan zaman diliminde 11 adet AK47 Kaleşnikof, 2 adet M16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 8 el bombası ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş. Terörist unsurlarca araziye tuzaklanmış vaziyette bulunan 76 adet el yapımı patlayıcı ve 130 kilogram patlayıcı madde yerinde imha edilmiştir. Tunceli ilinde huzur ve güven ortamının sağlanması için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye ilk günkü azim ve kararlılık ile devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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