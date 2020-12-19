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Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar

DHA

Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı.
Elazığ´dan kente gelen bir grup doğasever, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için buğday yüklü torbayı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na çıkarttı. Doğaseverler burada  yemleme yaptı.
Düzgün Baba Dağı'na yaban hayvanları için çıktıklarını söyleyen Ayetullah Yıldız, "Yaban hayvanları için buğday getirdik. Amacımız yaban hayvanları olumsuz hava şartlarında yemsiz bırakmamak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-19 15:06:06

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