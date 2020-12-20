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Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi

DHA

Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan, sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür etti. 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Tunceli'nin cadde ve sokakları, boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında sokaklarda kimse görülmedi.
Kent, 3'üncü haftasına girilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tedbirlere uyanlara teşekkür ederek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına gösterdikleri hassasiyet dolayısı ile tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-20 13:53:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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