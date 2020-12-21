Hediye Karavanı’nın durağı Tunceli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan ‘Hediye Karavanı’ tırının 3'üncü durağı Tunceli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen ‘Hediye kervanı’ projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 14 şehri dolaşacak olan ‘Hediye Kervanı’ Malatya ve Elazığ’ın ardından Tunceli’ye ulaştı. Tunceli’de valilik önünde düzenlenen törende pandemi nedeniyle temsili olarak 3 çocuğa hediye verilirken, yaklaşık 500 hediye de belirlenen çocuklara ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi. Etkinliğe katılan Vali Mehmet Ali Özkan'da geleneksel seksek oyununu oynadı. Tırın yarın Bingöl'de olacağı aktarıldı.

Törende konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, “Pandemi süresince tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarımı evlerinde çok fazla vakit geçiriyor. Vakitlerini geçirirken de maalesef teknolojinin iyi tarafları da var. Olumsuz tarafları çok fazla ekranla münasebet halindeler. Telefonlar, tabletler, televizyonlar. Bu tür ekrana bağımlılığı bir nebze de olsa azaltmak adına çocuklarımızın fiziksel oyunlarla, zeka oyunlarıyla evlerinde hoşça vakit geçirmeleri adına bu projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar da konuşmasında pandemi sürecinin her kesimi olduğu gibi çocukları da etkilediğini belirterek, “Çocuklarımızı tedbir amaçlı evlerden dışarı çıkaramıyoruz. Yüz yüze eğitimden online eğitime geçiş yaptık. Bu da internet erişimini kolaylaştırdı. Bütün bunlar gelenekselleşen oyunların unutulmasına neden oluyor. Böyle bir etkinlik geriye dönük güzel bir başlangıç yapacak. Salgının olumsuz etkilerini ne kadar azaltabiliriz kaygısını yaşıyoruz. Çocuklarımız için evlerinde aileleriyle beraber güzel vakit geçirebilecekleri eğitici oyunlar var. Çocuk gülerse dünya güler şiarıyla yola çıktık. Her koşulda çocuklarımızı en iyi şekilde geliştirmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Pandemi sürecine dikkat çeken Vali Mehmet Ali Özkan ise, “İnşallah gelecek sene bahar, yaz aylarında hediye karavanıyla değil oyun karavanıyla gelecekler. İnşallah hep beraber bu salgın sürecini atlatacağız. İnşallah bundan sonra statlarda, parklarda, meydanlarda oyun karavanı eşliğinde çocuklarımızla hep beraber oyun oynamak nasip olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.