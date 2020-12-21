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'Hediye Karavanı' Tunceli'de

DHA

'Hediye Karavanı' Tunceli'de


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA) AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan içerisinde geleneksel oyun setlerinin bulunduğu 'Hediye Karavanı' TIR'ı, Tunceli'de çocuklarla buluştu. Vali Mehmet Ali Özkan'ın, çocuklarla sek sek ve parmak taş oyunu oynaması renkli görüntüler oluşturdu. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye Karavanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocuklara evlerinde oynayabilecekleri unutulmaya yüz tutmuş parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan hediyeler hazırlanarak TIR'a yerleştirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan TIR, Elazığ'ın ardından Tunceli'ye geldi. Valilik bahçesine konuşlandırılan TIR'ın önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygun sayıda katılımcıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar ve çocuklar katıldı. Vali Mehmet Ali Özkan'ın, çocuklarla sek sek ve parmak taş oyunu oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Hediye paketleri yaklaşık 500 çocuğa ulaştırılmak üzere kurum yetkililerine teslim edildi.
'ÇOCUKLARIMIZLA STADLARDA OYUN OYNAMAK NASİP OLACAK'
Salgın sürecinin bitmesiyle oyun karavanı eşliğinde çocuklarla oyun oynanacağını umut ettiklerini söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, "Hepimizin eve kapandığı salgın sürecinde onların geçirdikleri bu günlere heyecan katmak, eski geleneklerimizi yaşatmak ve bir nebze de olsa ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmesine vesile olan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'na şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sene bahar ve yaz aylarında hediye karavanı ile değil de oyun karavanıyla salgın sürecini atlatıp statlarda çocuklarımızla oyun oynamak nasip olacak" dedi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, "2010 yılında faaliyetlere başladık. Federasyonumuzun asıl işi kentlerde geleneksel oyunları oynatmak. Örnek olarak mendil kapmaca ve sek sek oyunlarını okullar arası takımlar oluşturarak lig şeklinde oynatmaktayız. Son yıllarda aktivitelerimizin yanında oyun karavanı yollarda projesini geliştirdik. Bu sene pandemi nedeniyle oyunları oynatamadığımızdan dolayı hediye karavanını geliştirdik. 14 şehri kapsayan bu projeyle geçen hafta Ankara'dan yola çıktık. İlk durağımız Malatya, sonra Elazığ, peşinden de Tunceli'ye geldik" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIZA YENİ YIL HEDİYELERİNİ DAĞITACAĞIZ'
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar da pandemi sürecinin çocukları da etkilediğini belirterek, şunları söyledi:
"Çocuklarımızı tedbir amaçlı evlerden dışarı çıkaramıyoruz. Yüz yüze eğitimden online eğitime geçiş yaptık. Bu da internet erişimini kolaylaştırdı. Bütün bunlar gelenekselleşen oyunların unutulmasına neden oluyor. Böyle bir etkinlik geriye dönük güzel bir başlangıç yapacak. Salgının olumsuz etkilerini 'ne kadar azaltabiliriz' kaygısını yaşıyoruz. Çocuklarımız için evlerinde aileleriyle beraber güzel vakit geçirebilecekleri eğitici oyunlar var. Çocuk gülerse dünya güler şiarıyla yola çıktık. Her koşulda çocuklarımızı en iyi şekilde geliştirmenin gayreti içerisindeyiz."
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-12-21 16:07:39

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