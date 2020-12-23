Tunceli’nin ilk müzesi resmi olarak açılıyor

Cumhuriyet tarihinin Tunceli’deki ilk müzesinin resmi açılışı yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılacak.

Kent merkezinde 1935 ile 1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen ve 1949 yılına kadar kışla olarak kalan yapı daha sonra lojman ve yerleşim yeri oldu. Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve ikinci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, “Tunceli Müzesi” olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı. Restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlanan bina "Tunceli Müzesi" oldu. 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip müze de geçtiğimiz yıl ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlana müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergileniyor. Ayrıca müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi yapıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl biten müzenin resmi açılışı ise yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılacağı bildirildi.

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