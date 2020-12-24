Tunceli’nin ilk müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı, Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’nin ilk müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı, Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

İHA

Tunceli’nin ilk müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısı, Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Cumhuriyet tarihinin Tunceli’deki ilk müzesi olan “Tunceli Müzesi” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla resmi olarak açıldı.
Tunceli Müzesi’nin resmi açılış töreni için Elazığ üzerinden Tunceli’ye helikopterle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geldi. Bakan Ersoy, valilik önünde Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Ersoy, valilik şeref defterini imzalayarak, Vali Özkan’dan kente ilişkin brifing aldı ardından da Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, cemevi hakkında bilgi aldı.
Bakan Ersoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tunceli Müzesi’nin yanı sıra, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türkİslam Müzesi Restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

“Yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan”
Müzenin 1937 yılında kışla olarak yapıldığını belirten Bakan Ersoy, “Aslında yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan biri. Ve 2015 yılında işlevi müze olarak değiştirilme kararı alınıyor. Ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Çok titiz restorasyon çalışması sonucu bugün müze için açılışa hazır hale gelmiş oldu. Burada paleolitik çağdan Cumhuriyet dönemine birçok dönemi içeren eserler var. Müzemiz bölüm bölüm arkeolojik, etnografya, sosyal, tarih, toplum tarihi, inanç ve kültür olmak üzere birçok bölümden oluşuyor. 2019 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra bir yıl süren teşhir çalışmalarından sonra bugün açılıyor. Tunceli’de Cumhuriyet tarihinde yapılmış ilk müzenin restorasyonu 2019 yılında tamamlandı” dedi.
Tunceli müzesinin 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Ersoy, “Yapının bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlandı. Konser, tiyatrolar ve çeşitli etkinlikler ayrıca sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı. Çok amaçlı olarak üzerinde Tunceli’nin kültür, doğa ve sosyal yaşamına da cazibe olacak şekilde sınıflandırılmış durumda” diye konuştu.
Müzenin Tunceli’nin geçmişinde yeni bir sayfa açma hedefiyle açılan çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Ersoy, “Bundan sonra artık Tuncelimiz arkeolojisiyle, kültür ve sanatıyla ve sizin direktifleriniz doğrultusunda turizmin 81 vilayete yayılabilmesi için turizmden hak ettiği payı alması için çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız artık Tunceli’nin kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle anılan bir il olmasını sağlamak” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısı ile Tunceli Müzesi’nin yanı sıra, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türkİslam Müzesi Restorasyonu sonrası açılış töreni gerçekleştirildi.

Tunceli kent müzesinin tarihsel gelişimi
Tunceli merkezde, 1935 ile 1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen ve 1949 yılına kadar kışla olarak kalan yapı daha sonra lojman ve yerleşim yeri oldu. Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve ikinci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, “Tunceli Müzesi” olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı. Restorasyonu 2019 yılında tamamlanan Tunceli Müzesi binası 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip. Yapının bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlandı.
Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eserin sergilendiği müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de yaban keçisi avında kullanılan gümeler imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban keçisi avında kullanılan gümeler ...
Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' etkinliği
YEREL HABERLER Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' etkinliği
Tunceli’nin ilk müzesi resmi olarak açılıyor
YEREL HABERLER Tunceli’nin ilk müzesi resmi olarak açılıyor
Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi sürüyor
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X