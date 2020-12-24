Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli'nin ilk müzesini açtı



Serhat Ozan YILDIRIMBurak EMEK/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin ilk müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans yoluyla bağlantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, "Müzede ayrıca 10 bin kitaplık bir kütüphane de yer alıyor. Yani sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı. Çok amaçlı olarak ileride Tunceli'nin kültür, sanat ve sosyal yaşamına da cazibe merkezi olacak şekilde sınıflandırılmış durumda" dedi.

Tunceli´nin ilk müzesinin açılışını gerçekleştirmek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Bakan Ersoy, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi dedesi Ali Ekber Yurt ve beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Ersoy, cemevi hakkında bilgi aldı. Ali Ekber Yurt, Bakan Ersoy´un yaptığı ziyaretin önemli olduğuna dikkat çekerek, nüfusunun yüzde 90'dan fazlasının Alevi olduğu bir kentte Kültür ve Turizm Bakanı´nı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

`SANAT VE SOSYAL YAŞAMDA CAZİBE MERKEZİ OLACAK´

Bakan Ersoy, Cemevi ziyaretinin ardından, 1935-1937 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilen, 1949 yılına kadar da bu amaca hizmet eden ve paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eserin sergileneceği Tunceli Müzesi´ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans bağlantısıyla görüşerek müze hakkında bilgi veren Ersoy, "1937'de askeri kışla olarak yapılmış olan bir yapıdayız. Aslında yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan biri. 2015'te işlevi müze olarak değiştirilme kararı alınıyor ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Çok titiz bir restorasyon çalışması sonucunda bugün müze olarak açılışa hazır hale getirmiş oluyoruz. Paleolitik Çağ'dan Cumhuriyet dönemine birçok bölümü içeren müzemiz, arkeoloji, etnografya, sosyal tarih, toplum tarihi ve inanç kültürü olmak üzere 5 bin 800 metrekarelik bir kapalı alandan oluşuyor. Bunun yanında 1800 metrekarelik çok amaçlı bir avlumuz var. Bu avluda konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinlikler amacıyla da bundan sonra kullanılacak. Ayrıca 10 bin kitaplık bir kütüphane de yer alıyor. Yani sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı. Çok amaçlı olarak ileride Tunceli'nin kültür, sanat ve sosyal yaşamına da cazibe merkezi olacak şekilde sınıflandırılmış durumda" diye konuştu.

Müzenin Tunceli'nin geçmişinde yeni bir sayfa açmak hedefiyle yapılan bir çalışma olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Bundan sonra artık, arkeolojisiyle, kültürüyle, sanatıyla ve Cumhurbaşkanı´nın direktifleri doğrultusunda turizmin 81 vilayete yayılabilmesi, turizmden hak ettiği payı alabilmesi, ileride turizm amaçlı olarak da Tunceli'de bir hedef belirlemiş durumdayız. Bundan sonraki çalışmalarımız artık Tunceli'nin kültürüyle, turizmiyle ve sanatıyla anılan bir ilimiz olmasını sağlamak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Tunceli Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Jandarma Bölge Komutanlığı´nda askerlerle bir araya gelen Bakan Ersoy daha sonra kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM, Burak EMEK

2020-12-24 20:48:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.