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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 3 sığınak imha edildi, mühimmat ele geçirildi

İHA

Tunceli'de 3 sığınak imha edildi, mühimmat ele geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında terörlü mücadele kapsamında jandarma timlerinin yaptığı operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada:" İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMazgirt Kırsalında gerçekleştiren operasyonda 3 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 2 adet el bombası, 3 adet pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilogram güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilogram yanıcı madde, 50 adet büyük pil, 2 adet silah üst aparatı, 100 kilogram un, 45 kilogram şeker, 30 kilogram çay, 20 kilogram zeytin, 10 kilogram peynir, 15 kilogram yağ, 5 kilogram tütün, 1 adet ekmek sacı, 25 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.
Açıklamada ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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