Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunan yaban keçisi vuran 2 şahıs yakalandı. Şahıslara toplam 55 bin 554 lira cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan Sarıtaş köyü mevkiinde yaban keçisi avı yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten kişi başı 27 bin 777 TL ceza kesilirken, ayrıca Milli Park alanında avlandıkları için de iki kat idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.