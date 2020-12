Tunceli'deki 'Urartu Mağaraları' turizme kazandırılıyor

Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş 'Urartu Mağaraları' alarak adlandırılan kaya odaları, Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'yla turizme kazandırılacak.

Çemişgezek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Tağar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kayalara konut amaçlı oyulmuş arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan 'Derviş hücreleri' ve 'İn delikleri' olarak ifade edilen kaya odalar, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor. Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen in delikleri, dört kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor. Su gereksinimini karşılamak üzere, kayaların arasından sızan doğal olarak bulunan ya da özel olarak yapılmış, kullanılmak üzere yağmur sularını biriktirmeye yarayan yer altı su depoları, yukarıdaki odalara ulaşmak için kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunan in delikleri iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısmının çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. İn deliklerinin en üst katında bulunan ve çıkılması imkânsız olan oda ise `Bey Odası´ olarak adlandırılıyor. Bu odada taştan bir köşk ve bir havuz bulunuyor. Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan in delikleri, uzun yıllar boyunca definecilerin hedefi oldu.

'TURİZME KAZANDIRILACAK'

Her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlayan in deliklerinin odalarında ışık ve katlarında merdiven olmadığından dolayı ziyaret edenler tarafından şikayetle karşılanıyordu. İn deliklerini turizme kazandırılması için Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder tarafından proje çalışması başlatıldı. İlgili tüm kurumların onayının ardından Fırat Kalkınma Ajansı'nca onaylanan projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilerek turizme açılması planlanıyor. Bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü, yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma, iç ve dış düzenlemelerle birlikte, tarihi dokusuna zarar verilmeden tamamlanarak turizme kazandırılacak.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, tarih, doğa ve kültür üçlemesiyle bütünleşen ilçenin, yapılan çalışmayla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "İlçemizin tarihi ile adeta özdeşleşen halk arasında in delikleri olarak bilinen bundan yaklaşık 3 bin yıl önce Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaralarımızın ulaşıma, erişime ve aynı zamanda bakıma ulaşması için `Urartu Mağaraları Turizme açılıyor´ projemizi yoğun bir çaba harcayarak, Çemişgezek Kaymakamlığı olarak Fırat Kalkınma Ajansı´na teslim ettik. Çok şükür ki Fırat Kalkınma Ajansı geçtiğimiz günlerde projemizi onaylayarak hayata geçeceği müjdesini verdi" dedi.

'DOĞAL VE TARİHİ DOKUYA KESİNLE ZARAR VERİLMEYECEK'

Projenin doğal ve tarihi dokuya kesinlikle hiç zarar verilmeden ahşap ağırlıklı konstrüksiyon imalatlarıyla hayata geçeceğini belirten Kaymakam Güder, "Yine ahşap asma köprümüz, ahşap korkuluklu yürüyüş yollarımız ve dıştan monte edilen aydınlatmalarımız olacak. Erzurum Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma Vakfı´ndan bu proje için onayı da aldık. Doğaya barışık ve tarihi yapıya uygun çok güzel turizmi şahlandırmaya yönelik Çemişgezek´in, Tunceli´nin, bölgesel ve ulusal turizminde önemli bir aşama kat edildiği güçlü bir projemiz hayata geçecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere en başından beri destekleriyle yanımızda olan Tunceli valimiz Mehmet Ali Özkan´a, Elazığ ve Malatya valilerimize, Fırat Kalkınma Ajansı Genel sekreterine proje ekibinden yer alan tüm arkadaşlara yürekten şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

