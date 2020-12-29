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Tunceli'de derviş hücreleri olarak bilinen Urartu Mağaraları turizme kazandırılıyor

İHA

Tunceli'de derviş hücreleri olarak bilinen Urartu Mağaraları turizme kazandırılıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan ve in delikleri ve derviş hücreleri olarak bilinen Urartu Mağaralarının turizme kazandırılması için başlatılan proje onaylandı.
Çemişgezek ilçesindeki Urartular dönemine ait derviş hücreleri ve in delikleri olarak bilinen Urartu Mağaraları'nın turizme açılması için ilçe Kaymakamı Mehmet Güder koordinesinde proje çalışması yapıldı. İlgili kurumların olur vermesinin ardından yapılan proje çalışması Fırat Kalkınma Ajansı'nın kurul toplantısında onaylandı. Hayata geçirilecek proje kapsamında bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaraların ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Tağar çayı üzerine asma köprü, yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma, iç ve dış düzenlemeler yapılacağı aktarıldı.
Tarih, doğa ve kültür üçlemesiyle bütünleşen ilçenin, yapılan çalışmayla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, “Çemişgezek ilçemizde göreve başladığımız ilk günden itibaren, ilçemizin tarihiyle adeta özdeşleşen, halk arasında “İn Delikleri” olarak bilinen Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaralarının ulaşıma, erişime ve bakıma kavuşması için “Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor” projemizi Çemişgezek Kaymakamlığı olarak, yoğun bir çabayla hazırlayıp Fırat Kalkınma Ajansına teslim ettik. Fırat Kalkınma Ajansı geçtiğimiz günlerde projemizi onaylayarak, projemizin hayata geçirileceği müjdesini bizlere verdi. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, projemizin en başından itibaren destekleriyle her zaman yanımızda olan Tunceli Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a, Elazığ Valimiz Sayın Erkaya Yırık’a, Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş’a, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya, Fırat Kalkınma Ajansının değerli yönetim kurulu üyelerine, Proje ekibinde yer alan değerli mühendis, uzman ve kamu personeli arkadaşlarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren kaymakam Güder, "Proje için inşaat aşaması başladığında, kesinlikle doğal ve tarihi dokuya en ufak bir zarar verilmeden, ahşap konstrüksiyon imalatıyla, asma köprümüz, korkuluklu yürüyüş yollarımız, özel aydınlatmalarımız inşallah hayata geçecektir. Zaten bu minvalde bağlı olduğumuz Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan prosedürler tamamlanmış, onaylar alınmış kültürel ve doğal dokuya en ufak bir zarar vermeden bu vizyon projemiz hayata geçecektir. Bu projemiz hayata geçtikten sonra Tunceli’den, Elazığ’dan, Malatya’dan, bütün ülkemizden akın akın turist ziyaretiyle bu Urartu Mağaralarımızı buluşturacağız. Bu şekilde ilçemiz, bölgemizin ve hatta ulusal anlamda Urartu Mağaralarıyla turizm lokasyon alanlarından biri inşallah olacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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