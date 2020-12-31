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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’ de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

İHA

Tunceli’ de 29 ayrı bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli’de 29 ayrı bölgenin 01 Ocak 202116 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 29 ayrı bölgede 01 Ocak 202116 Ocak 2021 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
Koordinatları da paylaşılan geçici özel güvenlik bölgelerinin merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık Köyü Bölgesi, Çığırlı Yaylası Bölgesi, Karameşe Bölgesi, Tapan Tepe Bölgesi, Kurutlu Mahallesi Bölgesi, Vezgür Tepe Bölgesi, Yakacık Mahallesi Bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı Bölgesi, Kıran Deresi Bölgesi, Beyazdağ Bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkalayar Bölgesi, Ali Geçidi Sırtı bölgesi, Gayrettepe, Gölan Yaylası, Mahmutkömü tepe bölgesi, Aslıca Köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu MahallesiDoğantaş Köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgesi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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