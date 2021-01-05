Tunceli'de 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu

Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde koruma altında olduğu için avlanması yasak olan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu. Vücutlarına yara izine rastlanmayan yaban keçilerinin ölüm nedeni araştırılıyor.
Mazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyü yakınlarında 8 yaban keçisinin telef olduğunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Vücutlarında yara izine rastlanmayan yaban keçilerden alınan numuneler, ölüm nedeninin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-05 10:16:43
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