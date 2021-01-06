Tunceli’de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu

Tunceli’de Pülümür Çayı’na elektrik verilmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Daha önce de aynı noktada suya elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef olmuştu.

Pülümür İlçesi’ne bağlı Gökçekonak Köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Pülümür Çayı’na elektrik verilmesi sonucu çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparken olayı yapanların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Köy sakinlerinden Ümit Bayram, “Doğamızdan ne istiyoruz. İki üç kendini bilmez elektrik vermiş suya balıklar yanmış. Bunu yapan insan değil. Bu memlekette biri gübre, biri çöp döküyor. Biri suya elektrik veriyor. Doğa hepimize yeter. Bu kadar açgözlü olmanın anlamı var mı? İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Bu balıklar yanarak ölmüş. Derisi atmış. Bir insan evladı bunu yapabilir mi? Pandemiden dolayı insanlar gelip balığını yiyor. İki tane yakalıyor bize yeter diyor. Niye adam gelip huzur buluyor doğada. Suya elektrik veren insan bunun soyunu tüketecek. Yarın çocuklarımız balık yiyemeyecek” dedi.

Bayram, daha önce de aynı bölgede suya elektrik verilmesi sonucu balıkların öldüğünü belirterek, ”Şu an bizim gördüğümüz bu kadar. 78 kilometre boyunca balık akmış bembeyaz” diye konuştu.

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