İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, kaba inşaatı yeni biten boş binada kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye, 20 bin 300 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı yeni tamamlanan ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya yapılan operasyonda 4 kişi, dairede kumar oynarken yakalandı. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, zar ve bir miktar paraya ise el koyuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 bin lira, 2 kişiye de 'sosyal mesafeyi ihlal etmek'ten 6 bin 300 lira olmak üzere toplam 20 bin 300 lira ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-07 14:20:24
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