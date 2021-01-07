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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli´den KADES uygulamasına klipli destek

DHA

Tunceli´den KADES uygulamasına klipli destek


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca olası tehlikelere karşı, kadınlara kısa sürede ulaşılması amacıyla hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Tunceli'de çekilen kliple anlatıldı. 
İçişleri Bakanlığı tarafından artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınları olası tehlikelere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak için Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde kurulan stantlarda uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirilirken, valilik koordinesinde kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, klip çekerek, uygulama hakkında bilgi verdi. Klipte kadın ve erkekler, "Artık şiddete sessiz kalmak yok, artık daha fazla bahane yok, artık görmezden gelmek yok, sessizliği durdurun" şeklinde mesajlar verdi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-07 18:40:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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