Yaralı, doğan kuşu tedavi altına alındı

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Tunceli'de yaralı olarak bulanan doğan kuşu, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mazgirt ilçesi kırsalında vatandaşlar, uçamayan bir doğan kuşunu fark etti. Hayvanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, alarak Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü. Kuşu teslim alan jandarma personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaralı hayvanı alarak kuruma götürdü. Burada hayvanın tedavisine başlandığı bildirildi.

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