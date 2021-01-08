Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, kanadı kırık bulunan ve jandarma karakoluna bırakılan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedaviye alındı.
Mazgirt'te, arazide kanadı kırık ve bitkin olarak bulunan doğan, Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verilmesi üzerine karakola gelen görevliler ise doğanı alarak, götürdü. Doğanın, görevliler tarafından uygulanan tedavinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-08 13:13:46
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