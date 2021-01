Makam aracı ile 2 belediye aracını satıp, sokak hayvanlarına kulübe yaptırdı

Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kış koşulları nedeniyle sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanlar için makam aracı dahil 3 belediye aracını ihaleye çıkararak, 170 bin TL'ye sattı. Satıştan elde edilen kaynakla sokak hayvanları için kulübeler yaptıran Sarıgül, "Pandemi sürecinden ve kış aylarından en çok hayvanlar etkileniyor. Bütçemiz kısıtlıydı, biz de sokak hayvanları için makam aracımızı sattık. Burası küçük bir ilçe, makam aracı olmadan da gezebiliriz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında halkın evlerinde kalması ve kış koşulları nedeniyle sokak hayvanları da barınmada ve yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tunceli'nin 3 bin nüfuslu Ovacık ilçesinde, sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacının karşılanması için Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, makam aracı dahil 3 belediye aracını ihaleye çıkararak, satışını gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen 170 bin TL kaynakla ilçedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

'6 AY KIŞ YAŞANIYOR, ÇABAMIZ ONLARIN ÜŞÜMEMESİ'

Ovacık ilçesinde 6 ay boyunca kış şartlarının hakim olduğunu dile getiren Başkan Sarıgül, "Ovacık, çok soğuk bir ilçe ve bizler de bu ilçede sokaktaki dostlarımızı soğuktan korumak için onlara kulübe ve barınak yapmak için yola çıktık. Hayvansever Işık Berfin ve arkadaşlarının katkılarıyla küçük kulübeler yaptık. Bu kulübelerin bir kısmına büyük köpekleri bir kısmına da kedileri yerleştiriyoruz. Sokak hayvanlarını bu şekilde soğuktan koruyacağız. Belediyemizin bütçesi düşük olduğu için hayvanseverlerden mama desteği de isteyeceğiz. Fakat şu an yaptığımız ve yapacağımız barınaklar için belediyemizde makam aracı dahil 3 aracımızı sattık ve 170 bin TL'lik kaynak yarattık. Bu kaynağın tamamını hem bu yıldan hem de gelecek yıl yapacağımız barınaklar dahil olmak üzere sokak hayvanları için kullanacağız. Halkımızdan istediğimiz; bu hayvanların da canının olduğunu, soğuk kış günlerinde yavruların ölebileceğini hatırlayarak sahiplenmeleridir. Bu vesileyle her binanın önüne kulübe yapıyoruz" diye konuştu.

'MAKAM ARACI OLMADAN DA GEZEBİLİYORUZ'

Ovacık küçük ilçe olduğu için makam aracına gerek duymadığını belirten Sarıgül, "Biz şu anda 13 kulübe yaptık, 7 tane de Işık Berfin arkadaşımızın yaptığı kulübe var. Her gün yapmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 70 tane daha yapacağız. Yaz aylarında da büyük bir barınak yaparak hayvanları oraya taşıyacağız. Kışın tekrar evlerin önüne taşıyacağız. Makam aracıyla 3 aracımız vardı. Otomobil, traktör ve eski bir kamyonumuz vardı. Bunları satarak iyi bir kaynak elde ettik. Bizler burada makam aracı olmadan da gezebiliyoruz. Zaman zaman belediyemizin araçlarıyla acil gideceğimiz bir yerler olursa gidebiliriz. Kendi özel aracımızı kullanabiliriz, bir makam aracı gerekmiyordu. Makam aracının zamanla değeri düşecek. Sokak hayvanlarının üşümemesi için onu satmak daha mantıklı geldi" dedi.

Sokak hayvanlarını evlerinin önünde besleyen Kader Çetin ise Başkan Sarıgül'ün örnek projeye imza attığını söyleyerek, "Ovacık'ta çok fazla sokak hayvanı var. Ben de bir hayvansever olarak kapımın önünde köpek ve 3 yavrusuna bakıyorum. Kendi imkanlarımızla bunları beslemeye çalıştık fakat çetin geçen kış şartlarından dolayı ısınma sorunu vardı. Sağ olsun başkanımız Mustafa Sarıgül, bu anlamda bize destek oldu. Makam aracı ve belediyeye ait araçları satarak onlara kulübeler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

