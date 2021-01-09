Tunceli´nin 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde sis manzarası

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken, 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde görsel güzellik oluştu.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis ile güzel manzara ortaya çıktı. 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nden şehri fotoğraflayanlar, sis bulutunun görsel güzelliğini objektiflerine yansıttı. Sis denizinin harika görüntüler oluşturduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Gündoğan Çağ, "Havaların soğumasıyla beraber sis çok güzel bir manzara oluştu. Sabah uyandığımızda bu manzarayı gördük ve yüksek kesimlere gelerek fotoğraf çektik. Sis denizinde kaybolan bir şehri fotoğraflamak mutluluk verici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-01-09 10:14:56



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