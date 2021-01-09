Tunceli’de köy evinde yangın

Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Pülümür ilçesinde bağlı Kabadal köyünde Rıza Köse’nin evinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen nedenle evin çatı bölümü yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu ilçe belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evin çatı kısmının tamamı yandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.