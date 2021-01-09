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Tunceli'de “İlmek İlmek İyilik” projesi

İHA

Tunceli'de “İlmek İlmek İyilik” projesi

Tunceli'ye “İlmek İlmek İyilik” projesi kapsamında gönderilen kışlık giyim malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) gönüllü koordinatörlüğü kadın kolları işbirliği ile uygulanan “İlmek İlmek İyilik” projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Bu kapsamda Mersin Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından Tunceli'ye 487 adet kışlık giyim malzemesi ulaştırıldı. Ulaştırılan malzemeler 487 ihtiyaç sahibi çocuk ve aileye İl Müftülüğü personeli tarafından dağıtıldı.
Valilik, proje kapsamında destek verenlere teşekkür etti.

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