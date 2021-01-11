Tunceli'de vurulan yaban keçisi kurtarılamadı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kaçak avcılar tarafıdan silahla vurulan yaban keçisi kurtarılamadı.

TunceliErzincan yolundaki Zagge mevkisinde silahla vurulmuş yaralı yaban keçisini görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, olay yerine geldiklerinde yaptıkları incelemede yaban keçisinin öldüğünü belirledi. Yaban keçisinin son anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen çevredekiler, duruma şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

"Hayvanın çektiği acıya bakın, iyi bakın buraya. İki kilo et alıp yiyemiyor musunuz? İnsanlığınızdan utanın. Kendinizi ve insanlığınızı sorgulayın."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini vuranların tespit edilmesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-01-11 19:05:31



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