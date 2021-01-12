Soyu azalan Kara Akbaba, bitkin halde bulunup, koruma altına alındı

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Tunceli’de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Mazgirt İlçesi’ne bağlı Bağın Kaplıcaları bölgesinde vatandaşlar, bitkin halde Kara Akbaba buldu. Hayvanın uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu doğa koruma ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri vatandaşlardan teslim aldığı akbabayı kuruma götürerek, tedavi altına aldı. Veteriner hekimin kontrol ettiği ve genel durumu iyi olan akbabanın durumunun düzelmesiyle yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kara Akbaba, atmacagiller familyasından orta büyüklükteki bir tür olup soyu azaldığı için koruma altında bulunuyor.

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