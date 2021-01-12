Nesli tükenmekte olan kara akbabaya, bitkin bulunduğu Tunceli'de tedavi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, arazide bitkin bulunan, neslinin tükenme tehlikesi olan ve 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen kara akbaba, tedaviye alındı.
Mazgirt ilçesine bağlı Bagin bölgesinde doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin, bitkin bulduğu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne getirdi. 'Doğanın çöpçüsü' olarak bilinen kara akbabanın burada tedavisine başlandı. Beslenmesi için et, ciğer ve dalak türü yiyecekler verilen kara akbaba, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-12 14:29:20
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