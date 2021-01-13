Tunceli'de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Tunceli'de polisinin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yakın zamana kadar planlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 9 şahsın üzerinde toplamda 308.75gr esrar maddesi ele geçirilmiştir.Aynı sokak satıcılarına yönelik 13 Ocak 2021 gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 8 şahıs gözaltına alınmış ve 1 şahsın ise aranmasına devam edilmektedir. Ayrıca Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet döner bıçağı, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet yasaklı yayın ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.