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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Tunceli'de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Tunceli'de polisinin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yakın zamana kadar planlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 9 şahsın üzerinde toplamda 308.75gr esrar maddesi ele geçirilmiştir.Aynı sokak satıcılarına yönelik 13 Ocak 2021 gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 8 şahıs gözaltına alınmış ve 1 şahsın ise aranmasına devam edilmektedir. Ayrıca Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet döner bıçağı, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet yasaklı yayın ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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