Tunceli´de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 308 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 1 uyuşturucu madde aparatı, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-01-13 13:59:06



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