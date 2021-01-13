Tunceli´de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 308 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 1 uyuşturucu madde aparatı, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-13 13:59:06
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