Tunceli’de kar 132 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Gece de etkisini ara ara sürdüren kar yağışı nedeniyle şu ana kadar merkezde 8, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Nazımiye’de 21, Hozat’ta 17, Mazgirt’te 13, Çemişgezek’te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan TunceliErzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verildiği, karayolları ekiplerinin de yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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