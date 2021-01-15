Erzincan-Tunceli arası tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ile Tunceli’nin Pülümür ilçesi arasındaki yol tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü Erzincan il sınırı ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol tır ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.
Öte yandan bölgede ekiplerin sürekli uyarı yaptığı ve tedbirler aldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.