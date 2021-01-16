Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan TunceliErzincan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Dün gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişine açılmıştır. Ulaşım karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.