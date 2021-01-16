Tunceli’de tipi zaman zaman etkili oluyor Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı

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Tunceli’de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman tipi etkili olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkili olduğu Pülümür ilçesinde çıkan tipiyi vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan Erzincan il sınırı ile Tunceli’nin Pülümür ilçesi arasındaki karayolunda tipi nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi.

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