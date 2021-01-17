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Tunceli- Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı

DHA

Tunceli- Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Pülümür ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin çalışması devam ederken, valilik tarafından yapılan açıklamada, yolun sis ve tipi nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldığı, bunlar dışındaki araçların da karayolları ekipleri eşliğinde geçiş yapabileceği belirtildi. Tunceli genelinde kardan kapanan 145 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor. 
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ilçede kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yol, valilikçe kamyon ve TIR geçişine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sis ve tipi nedeniyle Tunceli Pülümür-Erzincan kara yolu, kamyon ve TIR geçişlerine kapatılmış olup, küçük araçlar karayolları araçları eşliğinde yoldan geçiş yapabilmektedir" denildi. Karayolları ekipleri güzergahta bulunan Cankurtaran mevkisinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan araçlar, halatlarla çekilirken, şiddetli rüzgarla tepelerde oluşan kar fırtınası cep telefonu kameralarına yansıdı.
145 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Tunceli'de merkeze bağlı 10 köy ile Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Çemişgezek'te 2, Hozat´ta 22, Nazımiye'de 21, Pertek'te 10 ve Mazgirt´te 8 olmak üzere toplamda 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde özellikle grup köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM
2021-01-17 14:22:09

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