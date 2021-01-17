Tunceli-Erzincan arası tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

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Tunceli Valiliği, TunceliErzincan arasının sis ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada:”Sis ve tipi nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatılmıştır”denildi.

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