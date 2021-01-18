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Sağanak yağış ile Kişnikar Şelalesi aktı, Tağar Çayı coştu

İHA

Sağanak yağış ile Kişnikar Şelalesi aktı, Tağar Çayı coştu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki Kişnikar Şelalesi 3 gün süren sağanak yağışla birlikte akmaya başladı, Tağar Çayı'nın debisi artarak coşkulu akmaya başladı.
Çemişgezek ilçe merkezinde bulunan ve yağışsız geçen mevsim dolayısıyla dereye dönen Tağar çayı coştu. İlçede bereketin müjdecisi olarak bilinen Kişnikar Şelalesi ise uzun zaman sonra tekrar aktı. Her yıl toprağın suya doyduğu Nisan yağmurlarından sonra aktığı görülen Kişnikar şelalesi, üç gün aralıksız devam eden sağanak yağışlarla birlikte yüksek kayalar arasında akarak görsel şölen oluşturdu.
Öte yandan, yağışlar öncesinde kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede, suların azalmasıyla dere görünümüne bürünen Tağar çayının debisinde de gözle görülür artış oldu.
Bir çok ilde kar sevinci yaşanırken Çemişgezek ilçesinde 3 gün aralıksız devam eden sağanak yağmur, en fazla çiftçileri sevindirdi.

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