Tunceli'nin merkezi karla tanıştı, yüz yüze eğitim gören kurumlarda 1 gün ara verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'nin merkezi karla tanıştı, yüz yüze eğitim gören kurumlarda 1 gün ara verildi

İHA

Tunceli'nin merkezi karla tanıştı, yüz yüze eğitim gören kurumlarda 1 gün ara verildi

Tunceli’nin yüksek rakımlı ilçeleri kara gömülürken, kent merkezi ne de mevsimin ilk karı yağdı. Yağış nedeniyle il genelinde 77 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, yüz yüze eğitim yapılan kurumlar 1 günlüğüne tatil edilirken, hamile ve engellilere de izin verildi.
Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi bugün kar yağışı etkili olurken, Ovacık, Pülümür başta olmak üzere bir çok ilçede kara gömüldü. Yağış nedeniyle merkezde 3, Pülümür’de 21, Mazgirt’te 19, Ovacık’ta 15, Hozat’ta 8, Nazımiye’de 7, Pertek’te 3 ve Çemişgezek’te 1 olmak üzere toplam 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda iş makinesi ve ekiple kapalı bulunan köy yollarını açmak için çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle TunceliElazığ ve TunceliErzincan karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Eğitime ara, hamile ve engellilere izin verildi
Tunceli Valiliği'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim gören kurumlarda 1 günlüğüne ara verildiğini, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 19.01.2021 Salı günü yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir.Hamile ve engeli olan kamu görevlileri de tam gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Munzur Vadisi beyaza büründü; kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Munzur Vadisi beyaza büründü; kartpostallık ...
Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor
YEREL HABERLER Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kara gömüldü Kar yağışının 3 gündür etkili olduğu Tunceli'de 143 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ovacık ilçesinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye yaklaştığı bildirildi
YEREL HABERLER Tunceli’nin Ovacık ilçesi kara gömüldü Kar yağışının ...
Sağanak yağış ile Kişnikar Şelalesi aktı, Tağar Çayı coştu
YEREL HABERLER Sağanak yağış ile Kişnikar Şelalesi aktı, Tağar Çayı ...
Tunceli-Erzincan arası tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan arası tipi nedeniyle araç geçişine ...
Tunceli- Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ile TIR geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli- Erzincan kara yolu, sis ve tipi nedeniyle ...
Tunceli’de kardan 145 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan yolu kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de kardan 145 köy yolu ulaşıma ...
Ovacık'ta evler ve araçlar, kar altında
YEREL HABERLER Ovacık'ta evler ve araçlar, kar altında